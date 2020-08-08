Американский профессор истории, предсказавший победу Дональда Трампа на выборах 2016 года, сделал новый прогноз. Аллан Лихтман считает, что на этот раз победителем гонки станет кандидат от Демократической партии США Джо Байден – об этом пишет газета The New York Times. Лихтман регулярно делает подобные прогнозы, основанные на собственной системе. Начиная с 1984 года он ошибался лишь однажды, когда предсказал победу Альберта Гора на выборах, где в итоге президентом стал Джордж Буш-младший.