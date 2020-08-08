США обвинили Россию и еще ряд стран во вмешательстве в нынешнюю президентскую кампанию

При этом намерения у них, по мнению американской контрразведки, диаметрально противоположные.

Помимо России директор Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванина выделил в числе пытающихся повлиять на выборы стран Иран и Китай. У Москвы, по утверждениям, есть намерения продвинуть нынешнего американского лидера Дональда Трампа на второй срок и для этого очернить наиболее вероятного кандидата от демократов Джо Байдена. Некие связанные с Кремлем лица, настаивает контрразведка, пытаются агитировать за Трампа в соцсетях и на российском телевидении.

У Китая же цели совсем другие, утверждается в заявлении. Пекин якобы не заинтересован в переизбрании Трампа и намерен оказывать давление на тех, чьи интересы разнятся с предпочтениями Китая, а также чтобы уменьшить критику в свою сторону. Наконец, Иран, считает контрразведка, стремится в целом подорвать доверие к демократическим институтам США и к Трампу в частности.

Сам американский президент, впрочем, отреагировал на обвинения в желании Москвы оставить его на второй срок тем, что назвал себя самым неудобным и жестким кандидатом для России. Трамп убежден, что об этом говорят санкции против российских газопроводов и повышение расходов на армию США и оборону НАТО.

Россию обвиняли и во вмешательстве в президентские выборы США 2016 года, на которых победил Дональд Трамп. Москва эти претензии неоднократно отрицала.