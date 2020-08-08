Пентагон заключил контракт со SpaceX на более чем 300 миллионов долларов. Согласно договоренностям, компания Илона Маска должна будет до 2027 года запускать на орбиту спутники вооруженных сил США. Число стартов в рамках контракта не разглашается. Практические аналогичный контракт получило совместное предприятие Boeing и Lockheed Martin United Launch Alliance.

Ранее американское Минобороны разработало стратегию сдерживания российской и китайской угроз в космосе.