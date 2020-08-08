Пентагон заключил контракт со SpaceX на более чем 300 миллионов долларов. Согласно договоренностям, компания Илона Маска должна будет до 2027 года запускать на орбиту спутники вооруженных сил США. Число стартов в рамках контракта не разглашается. Практические аналогичный контракт получило совместное предприятие Boeing и Lockheed Martin United Launch Alliance.
Ранее американское Минобороны разработало стратегию сдерживания российской и китайской угроз в космосе.
Пентагон заключил контракт со SpaceX на более чем 300 миллионов долларов
Пентагон заключил контракт со SpaceX на более чем 300 миллионов долларов. Согласно договоренностям, компания Илона Маска должна будет до 2027 года запускать на орбиту спутники вооруженных сил США. Число стартов в рамках контракта не разглашается. Практические аналогичный контракт получило совместное предприятие Boeing и Lockheed Martin United Launch Alliance.