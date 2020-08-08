Россиянам могут разрешить регистрировать товарные знаки

Так называемую «дорожную карту» по трансформации делового климата в сфере интеллектуальной собственности утвердил премьер-министр Михаил Мишустин. Кроме того документом, который опубликован на сайте правительства, предусмотрены льготы по налогу на прибыль от лицензионных платежей и возможность использовать исключительные права как взнос в капитал стартапов. По каждому из направлений готовятся отдельные законопроекты.