Россиянам могут разрешить регистрировать товарные знаки

Так называемую «дорожную карту» по трансформации делового климата в сфере интеллектуальной собственности утвердил премьер-министр Михаил Мишустин. Кроме того документом, который опубликован на сайте правительства, предусмотрены льготы по налогу на прибыль от лицензионных платежей и возможность использовать исключительные права как взнос в капитал стартапов. По каждому из направлений готовятся отдельные законопроекты.
2020-08-08T13:32:45+03:00
2020-08-08T13:34:20+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:32, 08 августа 2020
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