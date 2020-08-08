20-й день подряд в России регистрируют менее 6 тысяч новых случаев заражения коронавирусом

Количество инфицированных с начала эпидемии в стране превысило 880 тысяч человек.

За последние стуки выявили еще чуть более 5 тысяч заболевших. При этом выздоровели за этот день на несколько сотен человек больше. Почти 80% пациентов, отмечают в штабе, уже вылечились. Активных случаев, соответственно, 20% от общего числа. Традиционно лидирующая по заболеваемости Москва показывает стабильную статистику — прирост уже почти три недели держится на одном уровне: около 600 новых случаев в сутки. При этом, если верить официальным данным, в августе коронавирус в столице подхватило почти на 70% людей меньше, чем в июне.

За последний день в стране скончались почти 130 пациентов. За все время эпидемии – почти 15 тысяч, но это не финальная цифра. Итоговые подсчеты позже представит Росстат, чья статистика по смертности сильно отличается от данных оперативного штаба. Как там поясняют, это связано с разной методологией расчетов. Росстат учитывает все летальные исходы среди пациентов с коронавирусом, даже если они скончались от других болезней, на которые инфекция повлияла не сильно. Так цифра ведомства за июнь оказалась в 2,5 раза больше, чем указано в статистике оперативного штаба.

Россия по-прежнему занимает четвертое место в мире по количеству заболевших. Ее опережают Индия, Бразилия и США.