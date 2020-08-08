Глава Хабаровского края Михаил Дегтярёв опроверг сообщения о том, что он разрешал региональным чиновникам летать в командировки бизнес-классом. В региональном правительстве утверждают, что проект постановления, в котором говорилось о возмещении затрат на полеты и проезды бизнес-классом, не был ни с кем согласован. Об этом сообщает агентство «РИА Новости».

При этом, днем ранее Дегтярев в своем Инстаграм-аккаунте обратился к хабаровчанам, где рассказал, что региональные чиновники редко ездят в столицу, а делать это надо постоянно. И акцентировал внимание на том, что госслужащие летают именно бизнес-классом.

В конце своего обращения Дегтярев призвал хабаровчан писать под его постом свое мнение по этому поводу. Подавляющее большинство комментаторов склоняются к тому, что чиновники могут летать так, как им хочется, но покупать билеты они должны за счет своей зарплаты.

Запрет на такие перелеты во время командировок ввел бывший губернатор Сергей Фургал. Он арестован по обвинению в организации убийств.

Жители Хабаровска сегодня в 29 раз вышли на акцию в поддержку арестованного экс-губернатора. По оценкам местной прессы и краевого правительства, в митинги и шествии приняли участие порядка 2,5 тысяч человек. Демонстрацию также устроили жители Комсомольска-на Амуре.

Акцию в поддержку Хабаровска собираются провести сегодня в Петербурге. Предыдущее подобное мероприятие разогнала полиция.

Петербуржцев снова зовут написать письма со словами поддержки жителям Хабаровска. Они требуют, чтобы бывшего губернатора края судили на малой родине. Его обвиняют в убийствах. Кроме этого петербуржцев призывают потребовать честных выборов президента Белоруссии и оставить подпись под коллективным иском против поправок в Конституцию. Организаторы акции: движения «Открытая Россия», «Бессрочный протест», проекты «Ягражданин» и «Агит Россия». Акция начнется в два часа дня на Дворцовой площади. Если ее перекроют, организаторы предлагают пойти на Невский проспект. Неделю назад на подобное мероприятие вышло примерно 200 человек. Дворцовую площадь закрыли тогда под предлогом дезинфекции. Полиция и Росгвардия разогнали протестующих. Задержали более 20 человек. Одного одного отправили под административный арест, посчитав организатором акции. Остальным выписали протоколы за нарушение карантинного законодательства.

Акции в поддержку Хабаровска анонсированы сегодня также в Самаре и Омске.