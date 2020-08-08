Белоруссия выслала из страны сотрудников телеканала «Настоящее время»

Президентская кампания в республике сопровождается массовыми митингами.

Из столицы Белоруссии минувшим вечером депортировали троих журналистов телеканала «Настоящее время» — россиянина Юрия Баранюка и граждан Украины Ивана Гребенюка и Ирину Ромалийскую. Вчера днём их задержали в отеле «Минск», затем после допроса отвезли в аэропорт и посадили на рейс в Одессу. При этом, сотрудникам телеканала запретили посещать Белоруссию в ближайшие десять лет.

В МВД республики происходящее объяснили тем, что иностранные журналисты работали в стране без аккредитации МИДа. В свою очередь директор телеканала Павел Буторин после их задержания говорил «Эху», что его сотрудники отправляли в ведомство необходимые документы.

Тем временем одна из депортированных Ирина Ромалийская, написала на своей странице в «Фейсбуке», что поводом для высылки из страны стал прямой эфир от шестого августа. Тогда телеканал освещал встречу кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской с избирателями.

Власти Белоруссии лишили возможности легальной работы на выборах целый ряд зарубежных СМИ. Среди них и «Эхо Москвы», рассказал директор Службы информации Владимир Варфоломеев:

-Какой бы близкой страной ни считалась Белоруссия, это всё же иностранное государство, и правила таковы, что зарубежные журналисты должны получать разрешение властей на работу. Редакция «Эха» заблаговременно отправила в Минск заявку на аккредитацию двух наших корреспондентов. В ответ уполномоченные представители МИДа и администрации президента заверили нас, что документы будут оперативно рассмотрены. В итоге — а до голосования уже менее суток — никакого официального ответа мы из Белоруссии так и не получили. Аккредитации нет, хотя нет и формального отказа. Я не могу воспринимать решение Минска иначе, как попытку помешать свободному и независимому освещению президентских выборов. И это вызывает у меня не только профессиональное разочарование, но и возмущение.

По неофициальным данным, запрошенные для работы в Белоруссии аккредитации не получили в общей сложности десятки изданий из России и других стран.

Сегодня стало известно, что в Псковской области на границе с Белоруссией задержали координаторов движения «Открытая Россия». они хотели попасть в Республику для освещения выборов президента. Как рассказала нам председатель «Открытой России» Анастасия Буракова с задержанными нет связи уже более 5 часов. Кроме того, ни адвокаты, ни члены движения «Открытая Россия» не могут их найти.

Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал решительно реагировать на деструктив в СМИ, несмотря на электоральную кампанию. Об этом Лукашенко заявил на совещании с руководством экономического блока страны.

Александр Лукашенко посоветовал журналистам писать о тружениках полей, которые вырастили в этом году рекордный урожай.

Основной день голосования на выборах президента Белоруссии назначен на завтра.