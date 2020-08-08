Троих активистов «Открытой России» высадили из рейсовых автобусов в Минск и задержали. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» председатель «Открытой России» Буракова Анастасия.

«Сегодня около пяти утра пришло сообщение от Андрея Пивоварова, его ссадили с рейсового автобуса, он ехал из Москвы в Минск, у него были законные основания для въезда, более того, подавались на аккредитацию наблюдателей, ответа от белоруссов не получили, так что ехали как блогеры освещать ход президентских выборов. Около 6.30 утра пришло сообщение от двух других активистов «Открытой России». Они ехали разными автобусами, сообщили, что их также ссадили с рейсового автобуса, между тем как другие пассажиры спокойно пересекли границу. Около 7 утра пришло сообщение, что их задерживают и дальше связь оборвалась, пытаемся их найти, узнать что случилось. Никаких законных оснований для их задержания российскими пограничниками нет», — сказала она.

По предположениям А.Бураковой, снятие с рейсовых автобусов могло быть заранее спланировано пограничниками по договоренности с белорусской стороной.

Предвыборная кампания в Белоруссии сопровождается арестами политиков, разгонами акций, задержаниями активистов, а также освещающих протестные акции журналистов. Выборы главы государства состоятся 9 августа.