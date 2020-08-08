Церемонию MTV Video Music Awards решили перенести на открытии воздух. О решении организаторов престижной премии, ежегодно вручаемой за видеоклипы, сообщает агентство Associated Press. Уточняется, что на фоне пандемии церемония состоится на нескольких площадках Нью-Йорка, а уже в следующем году шоу пройдет, как и предполагалось на арене Barclays Center.

Мероприятие запланировано на 30 августа. Больше всего номинаций у певиц Арины Гранде и Леди Гаги.