Генпрокуратура обнаружила двукратный рост мошенничеств с платежными системами. В числе регионов-лидеров по числу таких преступлений оказались Москва, Саратовская и Омская области. Всего же, по оценкам ведомства, которые приводит агентство ТАСС, на долю мошенничеств, совершенных с использованием интернета, компьютерной или мобильной техники, приходится две трети всех преступлений, совершенных в стране. За последние годы их число возросло в шесть раз.