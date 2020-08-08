Генпрокуратура обнаружила двукратный рост мошенничеств с платежными системами. В числе регионов-лидеров по числу таких преступлений оказались Москва, Саратовская и Омская области. Всего же, по оценкам ведомства, которые приводит агентство ТАСС, на долю мошенничеств, совершенных с использованием интернета, компьютерной или мобильной техники, приходится две трети всех преступлений, совершенных в стране. За последние годы их число возросло в шесть раз.
2020-08-08T12:32:25+03:00
2020-08-08T12:32:25+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:32, 08 августа 2020
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