Доход главы ГБУ «Ритуал» за прошлый год оказался больше, чем у мэра Москвы Сергея Собянина

Доход главы ГБУ «Ритуал» — оператора столичных кладбищ — Артема Екимова за прошлый год оказался больше, чем у мэра Москвы Сергея Собянина. Екимов фигурировал в расследовании журналиста Ивана Голунова, которого год назад арестовали по сфальсифицированному обвинению перед выходом этого материала.

12 миллионов рублей заработал за прошлый год Артем Екимов – глава ГБУ «Ритуал», монополиста на столичном рынке ритуальных услуг. За 2018-ый год его доход был на 4 миллиона рублей меньше. Но даже тогда он превышал заработок градоначальника Сергея Собянина. Мэр за 2018 год получил чуть более 7,5 миллионов рублей, декларацию за прошлый год правительство Москвы еще не публиковало. На разницу в доходах мэра и главы государственного бюджетного учреждения «Ритуал» обратило внимание издание «Открытые медиа». Оно отмечает, что неизвестно, как Екимову удалось за год в 1,5 раза увеличить свои доходы. В его декларации данных о продажи недвижимости или автомобилей нет – он как владел квартирой в 70 квадратных метров и одной машиной, так и владеет. Сам он изданию комментировать это отказался. В расследовании журналиста Ивана Голунова говорилось о том, как контроль над рынком ритуальных услуг в Москве и Подмосковье получили люди, близкие к руководителю столичного управления ФСБ Алексею Дорофееву, среди них и Екимов, с приходом которого начался передел рынка.

«Ритуал» отвечает за надзор, содержание и развитие московских кладбищ и крематориев и находится в введении департамента торговли московской мэрии. Сейчас ГБУ управляет работой 136 кладбищ и трёх крематориев.