Российские сенаторы прибыли в Минск для наблюдения за выборами

Делегация уже встретилась с послом Дмитрием Мезенцевым – сказал агентству «РИА Новости» член Совета федерации Алексей Кондратьев.

Как рассказал «Эху» один из делегатов, зампред комитета Совета федераций по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин, это традиционная работа международных наблюдателей.

Башкин добавила, что выводы о выборах президента Белоруссии можно будет сделать лишь на следующий день после них, когда Центральная избирательная комиссия огласит итоговые результаты.

Ранее в Центризбиркоме говорили, что представителей ЦИК не пригласили для наблюдения. Председатель Элла Памфилова утверждала, что россиян не будет и в составе других делегаций, однако посольство в Минске указывало на то, что представителей Москвы пригласят в состав миссии СНГ.

Основной день выборов назначен на завтра.