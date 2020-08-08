У банков возникли проблемы при передаче данных коллекторам

Это произошло в связи с новым федеральным законом.

Примерно половина от всех банков и микрофинансовых организаций, которые хотят взыскать просроченные выплаты со своих должников, не могут сейчас это сделать из-за Федерального реестра, который работает с первого июля. Как пишет РБК, это связано с тем, что теперь чтобы зарегистрировать сведения о долгах, необходимо иметь ИНН заёмщика, но раньше такого правила не было. Получается, что многие кредитные организации не имеют возможность фоициально передать данные коллекторам.

Опрошенные агентством эксперты по-разному оценивают критичность этой проблемы. Одни говорят, что банки в таком случае могут просто запросить у налоговой службы ИНН должника по данным его паспорта. Другие в свою очередь отмечают, что если документ, который находится в распоряжении кредитной организации просрочен или недействителен, то информацию у ФНС получить уже не получится.

На этой неделе агентство РБК также писало, что собираемость долгов коллекторами вернулась на тот уровень, на котором она была до пандемии. Средние выплаты за последние месяцы выросли, в среднем они составляют около пяти тысяч рублей.