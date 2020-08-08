Российские сенаторы прибыли в Белоруссию в составе международной делегации для наблюдения за выборами – сенатор

Российские сенаторы прибыли в Белоруссию в составе международной делегации для наблюдения за выборами президента страны. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» один из делегатов, зампред комитета Совета федераций по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин.

«Сенаторы участвуют в наблюдении за выборами в республике Беларусь в составе миссий международных наблюдателей. Это традиционная и плановая работа, которая проводится в рамках Союза независимых государств. Она проходит по графику, мониторинговые миссии наблюдения регулярно проходят на территории стран СНГ в период выборов параламентских либо президентских», -сказал он.

Сенатор также добавил, что делегация недавно прибыла на территорию страны, сейчас для наблюдателей проводятся ознакомительные встречи.

«Выводы и заключения последуют после дня голосования на следующий день, когда будет итоговое заявление руководителя миссии наблюдателей от стран СНГ», — заключил он.

Выборы президента Белоруссии пройдут в воскресенье 9 августа. Около трети избирателей уже проголосовали досрочно.

Кампания сопровождается задержаниями кандидатов и участников оппозиционных митингов, журналистов, а также массовыми акциями протеста. В конце июля под Минском задержали 33 россиянина. Белорусские власти, назвавшие их наемниками ЧВК «Вагнера», возбудили уголовное дело о подготовке массовых беспорядков.