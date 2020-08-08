В Минске задержали участников оппозиционного велопробега

По данным правозащитного центра «Весна», в автозаки попали четыре человека. Утверждается, что одной из участниц акции сломали руку. Кроме того, в больницу, как сообщает МВД, попал человек с приступом эпилепсии.

Призывы принять участие в акциях появились в социальных сетях накануне. Жителям города предлагалось выехать на велопробег, а автомобилистам — сигналить и включать песню Виктора Цоя «Перемен».

На завтра в Белоруссии назначен основной день президентских выборов.

Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал решительно реагировать на деструктив в СМИ, несмотря на электоральную кампанию. Об этом Лукашенко заявил на совещании с руководством экономического блока страны.

Александр Лукашенко посоветовал журналистам писать о тружениках полей, которые вырастили в этом году рекордный урожай.