США и Польша на следующей неделе намерены подписать новое соглашение о военном сотрудничестве. Польское агентство печати со ссылкой на руководителя кабинета президента Анджея дуды пишет, что 15 августа в страну прибудет госсекретарь Майк Помпео. Речь в договоре в том числе идет и об увеличении американского контингента в Польше – туда дополнительно перебросят порядка тысячи солдат. В стране планируется создать Центр боевой подготовки, разместить эскадрилью беспилотников и подразделение спецназа США.