Запрет китайского сервиса WeChat может негативно сказаться на продажах айфонов в КНР

Агентство Bloobmerg пишет, что из-за запрета, который подписал Дональд Трамп, компания Apple не сможет распространять в своем магазине популярное в Китае приложение. Из-за этого местные жители могут отказаться от покупки американских смартфонов, для которых китайский рынок является одним из важнейших.

Президент США запретил вести дела с китайскими компаниями, владеющими приложениями WeChat и TikTok. По его мнению, они угрожают национальной безопасности страны, так как могут передавать информацию о пользователях властям КНР.