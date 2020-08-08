Еще одно уголовное дело возбуждено по статье о реабилитации нацизма в рамках акции «Бессмертный полк»

В этом году мероприятие проходило в онлайн-режиме из-за угрозы распространения коронавируса. Гражданам предлагалось загрузить на сайт «Банк памяти» фото ветерана и рассказать его краткую биографию.

Как рассказала официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, один из россиян загрузил отретушированное фото Адольфа Гитлера.

Ранее по этой же статье было возбуждено еще несколько уголовных дел. Во всех случаях люди загружали фото нацистов, предварительно их обработав под стилистику советской армии.