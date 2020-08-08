В Белоруссии в преддверии президентских выборов продолжаются задержания активистов. Одновременно из страны выслали журналистов телеканала «Настоящее время».

Жесткими задержаниями, как сообщает белорусское интернет-издание Tut.by, закончился велопробег в Минске. Его участники называли свою поездку пробегом солидарности, у некоторых были исторические было-красно-белые полотнища. Милиция и сотрудники ОМОНа, как отмечается, стали задерживать активистов, когда они уже стали разъезжаться. Одной из них, по данным правозащитного центра «Весна», сломали руку. Всего в автозаки попали четыре человека. К слову, на этом фоне из центра Минска несколько компаний намерены на несколько дней убрать велосипеды и самокаты для проката.

Тем временем задержанных накануне журналистов канала «Настоящего времени» Ирину Ромалийскую, Ивана Гребенюка и Юрия Баранюка решили выслать в Одессу. По словам самих журналистов, им запретили въезд в Белоруссию сроком на 10 лет. Власти Белоруссии настаивают, что они работали без аккредитации. Незадолго до этого корреспонденты вели прямую трансляцию с сорванного митинга считающейся основной соперницей Александра Лукашенко Светланы Тихановской.

Президентские выборы в Белоруссии состоятся уже в воскресенье.