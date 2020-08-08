В России, по подсчетам оперативного штаба за сутки умерли 129 пациентов с коронавирусом

Общее число жертв таким образом превысило 14800. Выявлено более 5200 новых случаев заражения – примерно столько же, сколько вчера. Всего с начала эпидемии были заражены более 880 тысяч человек.

Накануне Росстат опубликовал статистику умерших в стране за июнь. Как передает агентство «Интерфакс», речь идет почти о 12 тысячах пациентов с коронавирусом.

Парки аттракционов открываются сегодня в Петербурге после карантина. Также Смольный разрешил проводить спортивные и культурные мероприятия.

Проводить зрелищные мероприятия можно будет только на открытом воздухе. Зрители обязаны носить маски и соблюдать дистанцию. Дистанцию придется соблюдать и посетителям и работникам парков аттракционов. Кроме того, на кассе, стойке администратора и в гардеробе надо установить защитный экран. На аттракционы пустят только половину от предельной заполняемости. Маски тоже придется носить — но на самом аттракционе им можно будет снять. Каждая организация должна получить особый QR-код. Он станет подтверждение того, что компания выполняет санитарные нормы. Также чиновники разрешили горожанам не носить маски на кладбищах. А вот торговые центры обязаны не пускать к себе граждан без масок и перчаток.

По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, Петербург входит в первую пятерку регионов России по числу заразившихся новой болезнью.