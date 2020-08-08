Россия снова не попала в список стран, жителям которых разрешен въезд в Евросоюз. В обновленном перечне, который был опубликован на сайте Совета ЕС оказались десять государств – из него убрали Марокко. Кроме того, ЕС готов открыть границы с Китаем, если в Пекине пойдут на ответные действия. Ограничения на въезд не действуют в отношении Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикана, которые находятся в границах Евросоюза, но не являются его членами.