Около трети избирателей досрочно проголосовали на президентских выборах в Белоруссии

Это – явка за четыре дня. Основной день голосования назначен на завтра.

До участия в выборах президента допущены пять кандидатов. Кампания сопровождается задержаниями кандидатов и участников оппозиционных митингов и массовыми акциями протеста. В конце июля под Минском задержали 33 россиянина. Белорусские власти, назвавшие их наемниками ЧВК «Вагнера», возбудили уголовное дело о подготовке массовых беспорядков.

Российские сенаторы прибыли в Белоруссию, чтобы наблюдать за выборами президента, которое пройдут в республике завтра. Как рассказал «Эху» один из делегатов, зампред комитета Совета федераций по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин, это традиционная работа международных наблюдателей.

Башкин добавила, что выводы о выборах президента Белоруссии можно будет сделать лишь на следующий день после них, когда Центральная избирательная комиссия огласит итоговые результаты.