Интернет-издание The Insider утверждает, что у дочери главы контрразведки ФСБ есть секретное элитное жилье

Александре Юрьевой, дочери главы ведомства Николая Юрьева, как отмечается, принадлежит квартира в престижном жилом комплексе Москвы «Кутузовская ривьера». Там же, согласно расследованию, живут несколько депутатов Госдумы и футболист Денис Глушаков. Согласно подсчетам издания, рыночная стоимость предполагаемой квартиры Юрьевой может составлять от 65 до 110 млн рублей. При этом имя собственника, как утверждается, засекречено: он указан как «Российская Федерация», несмотря на то, что дочь генерал-полковника не является госслужащей.

Помимо этого, утверждается в расследовании, у Юрьевой есть несколько дорогих автомобилей стоимостью несколько миллионов рублей, в то время как ее доходы и доходы главы контрразведки ФСБ Николая Юрьева официально не публикуются. Издание отмечает, что генерал-полковнику пришлось бы копить на такое имущество дочери десятилетиями. Сама она работала в страховой компании «Мегарусс-Д», среди клиентов которых – связанные с контрразведкой структуры.

Сама Александра Юрьева отказалась комментировать расследование, сказав, что «не должна что-либо объяснять».