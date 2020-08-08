Исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края отрицает, что разрешил чиновникам снова летать бизнес-классом

Исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв отрицает, что разрешил чиновникам снова летать бизнес-классом. Когда-то это запретил предыдущий глава региона Сергей Фургал.

Михаил Дегтярёв назвал фейком информацию, которая ранее появилась на официальном интернет-портале правовых актов. Цитирую, «С удивлением узнал, что некоторые СМИ обсуждают несуществующее решение про перелеты хабаровских чиновников бизнес-классом». Глава региона подчеркнул, что в документе, который одобрял он лично, было написано «эконом класс». Как сообщает агентство ТАСС, в региональном правительстве уже назвали происходящее аппаратной диверсией. Там объявили, что накажут чиновников, которые внесли изменения в проект постановления, не согласовав их с Дегтярёвым.

При этом, еще вчера политик говорил у себя в «Инстаграмме», что министры хабаровского края должны регулярно бывать в столице, а полёты бизнес-классом – это вопрос эффективности.

Запрет на оплату из бюджета перелётов бизнес-классом для чиновников Хабаровского края прошлой весной подписал предыдущий губернатор Сергей Фургал. Это было одно из первых его решений в этой должности.

Тем временем в Хабаровске пятую неделю подряд проходят митинги в поддержку Фургала. По оценке местного интернет-издания dvhab.ru, там собрались примерно две тысячи человек, а в мэрии утверждают, что на улицы вышли без малого три тысячи.