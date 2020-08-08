«Заказной аферой третьей стороны» назвали в российском посольстве в Минске задержание 33 россиян в Белоруссии

Их обвиняют в подготовке беспорядков в стране на фоне выборов.

«Представлены убедительные факты, подтверждающие, что из третьей страны готовилась провокация, нацеленная на осложнение отношений России и Белоруссии», — говорится в заявлении российского посла Дмитрия Мезенцева. О каких фактах идет речь, не поясняется. Посол подчеркнул, что проверка российского Следственного комитета подтвердит заказной характер, цитата, «масштабной аферы, в которую были втянуты российские граждане». Он отмечает, что по замыслу организаторов — «из-за рубежа» — акция была призвана нанести ущерб многогранному сотрудничеству, особым отношениям двух стран". По словам Мезенцева, белорусские правоохранители действовали жестко, будучи не в курсе всех фактов, и, к сожалению, они не обратились к российским коллегам. Посол назвал всю ситуацию «провокационным спектаклем». Россия же, утверждает он, не позволит себе шагов, которые могут содействовать нарушению общественного порядка и законности, росту напряженности в братской Беларуси, особенно в предвыборный период»

Накануне газета «Комсомольская правда» и государственные телеканалы выдвинули версию о том, что задержание россиян было провокацией украинских спецслужб.