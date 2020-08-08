В Крыму погиб вице-президент Гильдии продюсеров Виктор Глухов. Источники информационных агентств утверждают, что причиной стал несчастный случай: он пытался сделать фото во время прохождения горной тропы, не удержался и упал со скалы.

Глухов – почетный кинематографист России. Ранее он занимал должность заместителя председателя Госкомитета по кинематографии и был гендиректором компании «Российский кинопрокат». Глухов спродюссировал такие фильмы как «9 рота», «Любить по-русски» и «Неваляшка».