Талибы увидели в публикации о своем сговоре с Россией попытку саботировать мирный процесс в Афганистане

Официальный представитель радикального движения Сухейль Шахин в интервью агентству «РИА Новости» сказал, что «ошибочную и безосновательную» информацию журналистам представил кабульский департамент национальной безопасности.

В конце июня газета New York Times опубликовала статью, в которой утверждалось, что российская разведка предлагала талибам вознаграждение за убийство американских солдат. Российские власти это отрицают. Американский президент позже назвал эту информацию выдумкой журналистов.