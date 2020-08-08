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09:35, 08 августа 2020

Журналистов телеканала «Настоящее Время» депортировали из Белоруссии на Украину

Журналистов телеканала «Настоящее Время» депортировали из Белоруссии на Украину. Как сообщается на сайте вещателя, им запрещен въезд в страну сроком на 10 лет. По предварительной информации, задержание было связано со статусом аккредитации трех журналистов.

О задержании в отеле «Минск» ранее рассказал их коллега – корреспондент «Нового времени» Роман Васюкович.

Журналисты «Настоящего времени» освещали президентскую кампанию в Белоруссии и накануне провели эфир с сорванного митинга соперницы Александра Лукашенко Светланы Тихановской.



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