Журналистов телеканала «Настоящее Время» депортировали из Белоруссии на Украину. Как сообщается на сайте вещателя, им запрещен въезд в страну сроком на 10 лет. По предварительной информации, задержание было связано со статусом аккредитации трех журналистов.

О задержании в отеле «Минск» ранее рассказал их коллега – корреспондент «Нового времени» Роман Васюкович.

Журналисты «Настоящего времени» освещали президентскую кампанию в Белоруссии и накануне провели эфир с сорванного митинга соперницы Александра Лукашенко Светланы Тихановской.