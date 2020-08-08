Американская контрразведка подозревает Россию в попытках повлиять на результаты президентских выборов в США

Глава ведомства Уильям Эванина заявил, что иностранные державы используют «тайные и явные меры влияния», чтобы изменить результаты голосования, намеченного на 3 ноября. В числе таких стран он также назвал Иран и Китай. По словам Эванины, Россия хочет, чтобы действующий президент Дональд Трамп остался в Белом доме на второй срок, а Китай, напротив, хотел бы этому помешать. Иран же пытается в целом подорвать доверие к демократическим институтам США и к президенту лично.

Комментируя эти заявления Трамп заверил, что Россия не хочет его переизбрания на второй срок. Он объяснил это тем, что никто не был так суров с Россией как он. Среди своих достижений, которые, по его мнению, не нравятся Москве, американский лидер назвал укрепление вооруженных сил США, повышение расходов на оборону НАТО, санкции против российских экспортных газопроводов.