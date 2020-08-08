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09:01, 08 августа 2020

В Белоруссии сегодня завершается агитация на президентских выборах

Одна из самых скандальных кампаний, как назвали её независимые белорусские СМИ, подходит к концу. Ключевых оппозиционных кандидатов к выборам не допустили. Двое из них — Виктор Бабарико и Сергей Тихановский — арестованы. По всей стране задерживают и сажают участников пикетов в поддержку противников Александра Лукашенко. Он правит страной больше 25-ти лет и выдвинулся на шестой срок. За него сегодня будут агитировать на акции «За Беларусь» — серии концертов, сначала их планировали провести в 13-ти городах страны, но в некоторых акции отменили. Это вызвано тем, что хедлайнеры — российские артисты в их числе Леонид Агутин, Григорий Лепс, Станислав Пьеха, группа Кармэн отказались выступать после того как белорусы призвали их в соцсетях не поддерживать диктатуру. Единственный кандидат в президенты от оппозиции Светлана Тихановская не намерена сегодня проводить митинг в свою поддержку. Она призвала избирателей завтра все сказать власти, придя на участки. В четверг ей не дали устроить митинг в Минске, сторонники Тихановской пришли на провластное мероприятие, в ходе него звукорежиссёры внезапно включили песню Виктора Цоя «Перемен». Организаторы вырубили звук, а звукорежиссёров избил ОМОН, позже им дали по 10 суток.

Неприемлемыми назвал аресты перед выборами в Белоруссии глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель. Со своей стороны Франция, Германия и Польша призвали Минск освободить политических заключенных.



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