Американский историк Бернард Бейлинд скончался в США на 98-м году жизни

Он умер в своем доме в городе Белмонт в штате Массачусетс от сердечной недостаточности, сообщила газете «Нью-Йорк таймс» его супруга.

Бейлинд специализировался, в частности, на историческом периоде Войны за независимость США. На сайте Российской академии наук сообщается, что он был ее иностранным членом.