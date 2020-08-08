Спасатели МЧС России обнаружили под завалами на элеваторе в порту Бейрута четвертого погибшего

Об этом сообщили ТАСС в оперативном штабе. Там отметили, что сотрудники МЧС работают круглосуточно в три смены. Группировка российских специалистов в составе более 100 человек прибыла в столицу Ливана 5 августа. На стадионе недалеко от района взрыва развернут мобильный госпиталь отряда «Центроспас». За два дня врачи там приняли 92 человек, включая 12 детей.

Интерпол по запросу ливанских властей отправляет в Бейрут специалистов для изучения обстоятельств взрыва в порту. Об этом говорится в заявлении на сайте ведомства. В ряды международной команды войдут эксперты по идентификации жертв катастроф.

Мощный взрыв на складе в порту Бейрута прогремел 4 августа. Погибли более 150 человек, пострадали около 5 тысяч, десятки числятся пропавшими без вести.