Посол России в Белоруссии считает, что ситуация с задержанными россиянами могла быть спровоцирована из третьей страны

Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев считает, что ситуация с задержанными россиянами могла быть спровоцирована из третьей страны. По его словам, представлены убедительные факты, подтверждающие, что готовилась провокация, цель которой осложнить отношения Москвы и Минска. Дипломат уверен, что проверка российского Следственного комитета подтвердит «заказной характер масштабной аферы, в которую были втянуты» россияне. Посол сообщил, что российские дипломаты 6–7 августа встретились с арестованными, «которые по-прежнему не понимают причин своего задержания, как и предъявленных обвинений в приготовлении к участию в массовых беспорядках».

В Москве у посольства Белоруссии состоится акция за освобождение задержанных в Белоруссии россиян. Об этом сообщает один из телеграм-каналов. Член СПЧ Екатерина Винокурова сказала, что собирается прийти на Маросейку и понаблюдать за действиями полиции.

Акция должна пройти на Маросейке сегодня в 15 часов.

33 россиянина были задержали в Белоруссии 29 июля. По версии белорусских спецслужб, это бойцы ЧВК Вагнера, которые прибыли в Республику, чтобы дестабилизировать обстановку в преддверии президентских выборов, назначенных на 9 августа. В Кремле эти обвинения назвали инсинуациями.

