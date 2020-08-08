Воздушная трасса на Воробьевых горах Zipline Skypark Moscow станет доступной для посетителей уже с сегодняшнего дня

Как рассказала «Эху» президент ассоциации «Новая Лига» Екатерина Селяметова, этот аттракцион подойдет для любителей экстрима.

Селяментова отметила, что все сотрудники аттракциона соблюдают меры по предотвращению распространения коронавируса. При этом, по ее словам, гражданам не обязательно носить маски.