Отдельные страны Европы смягчают, а некоторые напротив ужесточают условия, ранее веденные из-за пандемии коронавируса

Швейцария с этого дня отменяет 10-дневный карантин для россиян. Нашу страну исключили из списка государств с повышенным риском заражения коронавирусом. В отличие, к примеру, от США — лидера по числу инфицированных, Бразилии, Испании или Сингапура. В ответ Москва анонсировала возобновление со Швейцарией авиасообщения уже через неделю. Тем временем в Англии с этого дня станет больше публичных мест, в которых необходимо носить маски. Это кинозалы, музеи, и художественные галереи, а также места богослужений. В стране пока официально запрещено появляться без маски в общественном транспорте и магазинах. Британский премьер Борис Джонсон в конце июля предупредил: в королевстве за последние несколько недель увеличилась скорость распространения коронавируса. Каждый день, согласно данным статистических служб, в Британии заражаются около четырёх с половиной тысяч человек. Эти цифры беспокоят правительство.

Ряд стран Европы, в том числе, Франция, Испания и Греция, тоже фиксируют рост числа новых случаев заражения коронавирусом. Специалисты полагают, что сезон отпусков может привести ко второй волне эпидемии на континенте.