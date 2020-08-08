Ряд российских артистов отказались участвовать в концертах в поддержку Александра Лукашенко, которые пройдут в белорусских городах за день до президентских выборов. Отменили выступления певцы Леонид Агутин, Стас Пьеха, участница поп-группы Краски Оксана Ковалевская и группа Кармэн. Как пишет портал tut.by, это произошло после того как жители Белоруссии начали в соцсетях призывать российских артистов не выступать и не поддерживать Лукашенко и диктатуру.

Российские исполнители могут отказываться от поездки в Белоруссию на концерты из-за своих собственных интересов. Такое мнение высказал «Эху» диджей Артемий Троицкий.

Троицкий добавил, что для российской эстрады Белоруссия является своего рода рынком, поэтому, выступив на концерте в поддержку Лукашенко, артисты могут запятнать свою репутацию.