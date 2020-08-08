Россия проведет новые переговоры с Кипром по налоговому соглашению

Мальта и Люксембург уже согласились повысить налог на капитал из России до максимума.

Российский Минфин готов дать Кипру еще один шанс согласовать увеличение налогов до 15% на доходы в виде дивидендов и процентов, переводимых на зарубежные счета. Никосия изначально отказалась от таких условий, но 10 и 11 числа пройдет новый раунд переговоров, сообщил заместитель министра финансов Алексей Сазанов. Правительства Мальты и Люксембурга, как стало известно ранее, пошли навстречу требованиям России. Соответствующее предложение властям стран, так называемых «налоговых гаваней», направили по поручению президента Владимира Путина. Его инициатива связана с желанием сократить отток капитала из страны. Глава государства предупредил, что в случае отказа пересмотреть налоговые соглашения, Россия выйдет из них в одностороннем порядке. Ранее Минфин объявило о начале процедуры денонсации соглашения с Кипром. Там сомневаются, что удастся прийти к консенсусу по этому вопросу.

Предложение также было направлено Нидерландам. Готовы ли там пересмотреть соглашение, не сообщалось.