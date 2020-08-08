Задержанных в Белоруссии корреспондентов телеканала «Настоящее время» собираются выслать из страны

Из РУВД их повезли в отель, а затем в аэропорт. Об этом успела сказать коллегам, ожидающим на выходе их отделения одна из задержанных Ирина Ромалийская. Ее, а также Юрия Баранюка и Ивана Гребенюка задержали накануне в столичном в отеле «Минск».

Директор телеканала «Настоящее время» Павел Буторин сказал «Эху», что они возмущены задержанием своих коллег.

По данным белорусских СМИ, журналисты задержаны из-за работы в стране без аккредитации. Ромалийская и Гребенюк являются гражданами Украины, Баранюк — гражданин России.