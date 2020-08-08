В Хабаровске проходит очередная акция в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала

Как отмечает портала dvhab.ru, людей сегодня не очень много, но больше, чем в прошлый раз. К началу мероприятия у здания краевого правительства на площади Ленина собрались, по оценке журналистов, около 2 тысяч человек. Администрация города насчитала чуть больше — почти 3 тысячи. После традиционного шествия по центральным улицам люди стали расходиться. Демонстранты, как и прежде, требовали честного и открытого суда для Фургала в Хабаровске, а не в Москве. Одна из участниц попыталась продвинуть лозунг «Коронавирус не так страшен, нам вакцины не нужны». Народ не поддержал.