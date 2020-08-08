Десять частных домов горят в Самаре

Площадь пожара составила 1 300 кв. метров. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС. Погибших и пострадавших нет, эвакуация не проводилась. Пожару присвоен третий (повышенный) ранг сложности.

Поначалу загорелся один дом. Но затем, как говорят в МЧС, из-за плотной застройки, начал перекидываться на другие. Для ликвидации пожара привлечены свыше 90 человек и около 30 единиц техники.