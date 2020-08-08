Президент Беларусии Александр Лукашенко потребовал решительно реагировать на деструктив в СМИ, несмотря на электоральную кампанию. Об этом Лукашенко заявил на совещании с руководством экономического блока страны.

Лукашенко посоветовал журналистам писать о тружениках полей, которые вырастили в этом году рекордный урожай.