Президент Беларусии Александр Лукашенко потребовал решительно реагировать на деструктив в СМИ, несмотря на электоральную кампанию. Об этом Лукашенко заявил на совещании с руководством экономического блока страны.
Лукашенко посоветовал журналистам писать о тружениках полей, которые вырастили в этом году рекордный урожай.
Александр Лукашенко потребовал решительно реагировать на деструктив в СМИ, несмотря на электоральную кампанию
Президент Беларусии Александр Лукашенко потребовал решительно реагировать на деструктив в СМИ, несмотря на электоральную кампанию. Об этом Лукашенко заявил на совещании с руководством экономического блока страны.