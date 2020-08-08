Пресненский суд взял перерыв в рассмотрении дела об автоаварии с участием артиста Михаила Ефремова

На этой неделе заседания проходили несколько дней подряд.

На последнем заседании в Пресненском суде продолжили допрашивать очевидцев произошедшего. Среди них был свидетель, которого автомобиль Михаила Ефремова подрезал на дороге незадолго перед аварией и человек, который работал неподалёку и прибежал сразу после того, как машины столкнулись. Как и многие предыдущие очевидцы, они подтвердили, что артист в тот вечер был сильно пьян и с трудом стоял на ногах. При этом они так и не сказали, что лично видели Ефремова за рулём его джипа.

На этой неделе артист впервые публично заявил о том, что не признаёт вину. Он объяснил свою позицию тем, что не может взять на себя ответственность за произошедшее, поскольку не помнит того вечера.

Авария, в результате которой скончался водитель Сергей Захаров, произошла в центре Москвы 8-ого июня. Тогда автомобиль Михаила Ефремова выехал на встречную полосу на Садовом кольце. Сейчас артисту грозит до двенадцати лет лишения свободы.

Следующее заседание по делу Ефремова состоится во вторник, 11-ого августа.