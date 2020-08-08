СК Белоруссии обвинил политолога Виталия Шклярова в организации и подготовке «грубых нарушений общественного порядка»

Следственный комитет Белоруссии обвинил политтехнолога Виталия Шклярова в организации и подготовке «грубых нарушений общественного порядка». Об этом рассказал «Эху» его адвокат Антон Гашинский.

Гашинский добавил, что Виталий Шкляров свою вину не признает и считает обвинение политически мотивированным. Защита намерена обжаловать содержание политтехнолога под стражей и будет собирать доказательства его невиновности.

Белорусские власти считают, что вернувшийся недавно на родину из США Шкляров работал на арестованного незарегистрированного кандидата в президенты Сергея Тихановского.