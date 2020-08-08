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06:33, 08 августа 2020

Сразу из трех отелей в центре Хабаровска поступили тревожные звонки спасателям и в полицию

При проверке почты администраторы гостиниц обнаружили письма с угрозами взрывов. К зданиям тут же были отправлены команды медиков, пожарных, полиции и кинологов. Немногочисленные постояльцы были эвакуированы. Их набралось с трех отелей меньше сотни. Они признались dvhab.ru, что никто из них специально на субботний митинг не приезжал, но раз так совпало, то готовы поучаствовать в шествии.



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