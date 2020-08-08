В Хабаровске начался новый митинг в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала

Жители края протестуют уже пятую субботу подряд. К началу мероприятия, по данным портала dvhab.ru, у здания краевого правительства на площади Ленина собрались около 2 тысяч человек. После этого они начали шествие по центральным улицам города. Демонстранты, как и прежде, требуют честного и открытого суда для Фургала в Хабаровске, а не в Москве. Администрация города оценила число участников очередного митинга почти в 3 тысячи. В мэрии заявили, что «активность участников несанкционированных акций продолжает снижаться. У граждан появляется понимание опасности пребывания в местах массового скопления людей для здоровья и семейного бюджета». В администрации отметили, что уже составлено более ста протоколов, а суд привлек к ответственности 11 человек.