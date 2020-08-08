Партия «Новые люди» может выбрать сегодня председателя

Она собирается поучаствовать в выборах уже этой осенью.

Второй съезд партии «Новые люди» запланирован на сегодня в Москве. Её члены соберутся, чтобы, во-первых, определиться с составом центрального совета, во-вторых, создать экспертный совет и, в-третьих, избрать нового председателя. Сейчас эту должность занимает директор по развитию сети компании Faberlic Ирэна Лукиянова. Как сообщает агентство ТАСС, по результатам сегодняшнего съезда её может сменить учредитель её предприятия и по совместительству со-основатель политического объединения Алексей Нечаев.

Партия «Новые люди» официально существует с 1-ого марта этого года. Её представительства уже есть в 55-ти регионах России. Политики уже в этом сентябре намерены побороться за места в городских думах и областных заксобраниях в Новосибирске, Липецке, Воронеже, Белгороде и еще восьми городах.

На сайте новой партии сказано, что среди её главных задач числятся раскрепощение творческих сил народа и обустройство страны для жизни.

Еще минувшей зимой газета «Ведомости» писала, что в скором времени в России появятся несколько малых партий. Источники издания утверждали, что эти политические силы нужны для участия в выборах в Государственную думу в 2021-ом году. Предполагается, что они не преодолеют пятипроцентный барьер, и голоса их сторонников уйдут парламентским фракциям.