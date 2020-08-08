Дональд Трамп утверждает, что Россия не хочет его переизбрания на второй срок. Президент США объяснил это тем, что никто не был так суров с Россией как он. Среди своих достижений, которые, по его мнению, не нравятся России, он назвал укрепление вооруженных сил США, повышение расходов на оборону НАТО, санкции против российских экспортных газопроводов. Трамп также отказался верить в желание Китая и Ирана его победы на президентских выборах. Таким образом он прокомментировал утверждения директора Национального центра контрразведки и безопасности Уильяма Эванина о том, что Россия пытается поддержать кандидатуру Трампа в социальных сетях и на российском телевидении и одновременно пытается очернить наиболее вероятного соперника Трампа на выборах — бывшего вице-президента США Джозефа Байдена. По его мнению, Москва считает Байдена представителем «антироссийского истеблишмента».