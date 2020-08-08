Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев назвал фейком информацию об отмене запрета для чиновников летать в командировки бизнес-классом. Он утверждает, что в подписанном им 5 августа постановлении «черным по белому написано: экономкласс». Об этом Дегтярев написал в своем Telegram-канале. Накануне на краевом портале правовой информации появился проект постановления за подписью Дегтярева, в котором предлагалось разрешить региональным чиновникам летать в командировки бизнес-классом.