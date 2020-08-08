Делегация Совета Федерации прибыла в Минск. Российские сенаторы будут наблюдать за выборами президента Белоруссии, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на сенатора Алексея Кондратьева. По его словам, парламентарии добирались до Белоруссии на автобусе. Они уже разместились в гостинице и встретились с послом России Дмитрием Мезенцевым.

Президентские выборы в Белоруссии состоятся 9 августа. С 4-го числа в стране идет досрочное голосование. За три дня явка избирателей составила более 22%.