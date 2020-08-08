В Москве за последние сутки умерли еще 14 человек с коронавирусом. Общее число умерших достигло 4560, передает оперативный штаб. В столице ковид-ситуация, которая была самой сложной в России, согласно статистике, значительно улучшилась. Всего в городе выявлено более 246 тысяч случаев заражения, из них 686 за последние сутки. Выздоровели свыше 187,5 тысяч пациентов.